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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Белиз - Канада
Белиз - Канада: обзор матча 09 сентября 2015
Белиз
09.09.2015, среда, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Белиз - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
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Товарищеские матчи. Сборные
США
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