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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Бельграно
Сан-Лоренсо - Бельграно: обзор матча 30 ноября 2024
Сан-Лоренсо
30.11.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Бельграно
30'
N. Fernández
82'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Бельграно
90'
+1
Замена
F. Lencioni
️️️️
J. Velázquez
87'
Замена
G. Heredia
️️️️
F. Facello
87'
Замена
Э. Ролон
️️️️
Ф. Киньон
86'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
F. Jara
84'
Желтая карточка
F. Jara
Вторая желтая
N. Bustos
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
F. Jara
Пас отдал
J. Velázquez
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
74'
Желтая карточка
N. Bustos
68'
Замена
M. Reali
️️️️
И. Муньяин
64'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
A. Cuello
63'
59'
Замена
M. Suárez
️️️️
N. Fernández
Замена
N. Bustos
️️️️
S. Sosa
46'
45'
+2
Желтая карточка
G. Compagnucci
30'
ГОЛ! 0:1!
N. Fernández
Пас отдал
J. Espinola
28'
Желтая карточка
F. González Metilli
15'
Желтая карточка
F. Facello
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Сан-Лоренсо
12
Орландо Гилл
ВР
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
52
Máximo Oses
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
3-1-2-1-3
20
2
Лухан
27
37
Кампи
5
Ремеди
15
29
10
Муньяин
9
14
7
3-3-1-3
1
33
28
15
2
19
Киньон
37
Тройло
53
22
29
11
29
28
28
29
10
Муньяин
80
80
10
Муньяин
9
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
15
19
19
15
15
34
34
15
19
Киньон
35
Ролон
35
Ролон
19
Киньон
53
26
26
53
29
19
Чаваррия
19
Чаваррия
29
22
9
9
22
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Бельграно
12
Орландо Гилл
ВР
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
23
Ignacio Chicco
ВР
52
Máximo Oses
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
77
Брайан Рейна
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
12
Орландо Гилл
ВР
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
52
Máximo Oses
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
77
Брайан Рейна
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Сан-Лоренсо - Бельграно
1
1
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
3
Нарушения
9
15
Количество передач
414
272
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.87
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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