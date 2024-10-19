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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Платенсе
Бельграно - Платенсе: обзор матча 19 октября 2024
Бельграно
19.10.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Платенсе
90+4'
R. Martinez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Платенсе
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
R. Martinez
Пас отдал
A. Ocampo
87'
Замена
A. Ocampo
️️️️
G. Mainero
Желтая карточка
R. Delgado
84'
Замена
G. Heredia
️️️️
G. Compagnucci
81'
Замена
J. Lucco
️️️️
F. González Metilli
81'
80'
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Пеллегрино
64'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
В. Таборда
64'
Замена
T. Cervera
️️️️
. Schor
Замена
M. Suárez
️️️️
П. Чаваррия
63'
Замена
L. Menossi
️️️️
Э. Ролон
63'
62'
Желтая карточка
C. Villalba
Замена
Б. Рейна
️️️️
J. Velázquez
56'
Желтая карточка
F. González Metilli
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
33
Rafael Delgado
(К)
ЦЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
22
Nicolás Fernández
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
11
Francisco González Metilli
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
4-1-2-3
1
28
2
37
Тройло
33
19
Киньон
35
Ролон
53
11
19
Чаваррия
22
4-3-3
30
20
6
31
13
25
14
7
32
Пеллегрино
25
20
Таборда
28
34
34
28
53
77
Рейна
77
Рейна
53
35
Ролон
5
5
35
Ролон
11
26
26
11
19
Чаваррия
9
9
19
Чаваррия
20
Таборда
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
20
Таборда
7
7
7
7
25
25
25
25
32
Пеллегрино
77
77
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Бельграно
Платенсе
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
1
Andres Desabato
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Бельграно - Платенсе
2
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Офсайды
3
1
Количество передач
460
261
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.49
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
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