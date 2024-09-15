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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Индепендьенте
Бельграно - Индепендьенте: обзор матча 15 сентября 2024
Бельграно
15.09.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Индепендьенте
71'
F. Jara
46'
S. Montiel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Индепендьенте
Желтая карточка
N. Fernández
86'
Желтая карточка
М. Тройло
84'
83'
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
К. Ломонако
78'
Желтая карточка
A. Canelo
77'
Замена
A. Canelo
️️️️
Г. Авалос
77'
Замена
A. Luna
️️️️
Л. Мильян
Желтая карточка
Б. Рейна
75'
Замена
G. Heredia
️️️️
A. Leguizamón
72'
ГОЛ! 1:1!
F. Jara
Пас отдал
N. Fernández
71'
67'
Желтая карточка
F. Vera
Замена
L. Menossi
️️️️
Э. Ролон
58'
Желтая карточка
F. Jara
55'
46'
ГОЛ! 0:1!
S. Montiel
Замена
F. Jara
️️️️
J. Velázquez
46'
46'
Замена
F. Mancuello
️️️️
D. Tarzia
32'
Замена
Л. Мильян
️️️️
L. González
Желтая карточка
G. Compagnucci
26'
Желтая карточка
Ф. Киньон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
33
Rafael Delgado
(К)
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
(К)
ВР
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
4
Federico Vera
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
18
Federico Mancuello
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
4-1-3-2
1
2
33
28
37
Тройло
19
Киньон
35
Ролон
53
77
Рейна
22
11
3-2-3-2
33
2
4
7
14
Лойола
15
Ломонако
32
18
12
9
Авалос
3
2
34
34
2
35
Ролон
5
5
35
Ролон
53
29
29
53
15
Ломонако
26
Пеллегрино
26
Пеллегрино
15
Ломонако
12
18
18
12
Мильян
10
10
Мильян
18
14
Мильян
14
Мильян
18
9
Авалос
14
14
9
Авалос
Остались в запасе
Бельграно
Индепендьенте
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Бельграно - Индепендьенте
6
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
411
396
Сейвы
5
5
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.98
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
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