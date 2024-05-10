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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бельграно - Дельфин
Бельграно - Дельфин: обзор матча 10 мая 2024
Бельграно
10.05.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Дельфин
62'
F. Jara
64'
J. Enrique Angulo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельграно - Дельфин
76'
Замена
Э. Гаджи
️️️️
H. Tijanovich
72'
Желтая карточка
M. Marcos
65'
Желтая карточка
N. Goitea
Желтая карточка
F. Jara
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
J. Enrique Angulo
Пас отдал
J. Manuel Elordi
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
62'
61'
Замена
M. Marcos
️️️️
C. García
38'
Желтая карточка
C. García
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бельграно - Дельфин
1
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
300
287
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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