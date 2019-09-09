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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Бельгия
Шотландия - Бельгия: обзор матча 09 сентября 2019
Шотландия
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 6 тур
0 : 4
Завершен
Бельгия
9'
Р. Лукаку
24'
Т. Вермален
32'
Т. Алдервейрелд
82'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Бельгия
82'
ГОЛ! 0:4!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Лукаку
79'
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
С. Мактоминей
62'
32'
ГОЛ! 0:3!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Де Брюйне
24'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вермален
Пас отдал
К. Де Брюйне
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
7
Роберт Снодграсс
ПП
0
Мэтт Филлипс
ПП
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
11
Янник Карраско
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
0
Бенито Раман
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-5-1
1
Маршалл
3
Робертсон
4
Малгрю
16
Купер
2
О'Доннелл
7
Снодграсс
8
МакГрегор
23
МакЛин
4
Мактоминей
0
Филлипс
11
Кристи
4-3-1-2
1
Куртуа
15
Менье
3
Вермален
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
22
Шадли
19
Дендокер
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
Остались в запасе
Шотландия
Бельгия
25
Джеймс Форрест
ПВ
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
0
Бенито Раман
ЦФ
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
0
Бенито Раман
ЦФ
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Шотландия - Бельгия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
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