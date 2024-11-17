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Расписание матчей
Лига наций
Израиль - Бельгия
Израиль - Бельгия: обзор матча 17 ноября 2024
Израиль
17.11.2024, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бельгия
86'
Я. Шуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Бельгия
Желтая карточка
М. Жабер
90'
+3
90'
+3
Замена
Н. Бассет
️️️️
А. Энгелс
90'
+3
Замена
К. Сарделла
️️️️
А. Аль-Дахил
Замена
E. Azoulay
️️️️
О. Глух
87'
ГОЛ! 1:0!
Я. Шуа
86'
84'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
Желтая карточка
Р. Шломо
76'
73'
Желтая карточка
Л. Опенда
Замена
Я. Шуа
️️️️
Д. Перец
73'
Замена
Д. Азиза
️️️️
Э. Даса
73'
67'
Замена
А. Локонга
️️️️
А. Вермерен
Замена
О. Гандельман
️️️️
М. Абу Фани
60'
46'
Замена
М. Сметс
️️️️
З. Дебаст
37'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Л. Троссард
31'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
5
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
2
Эли Даса
(К)
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
11
Оскар Глух
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
(К)
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
11
Долев Азиза
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Матте Сметс
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
0
Норман Бассет
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Перец
5
Начмиас
3
Голдберг
4
Шломо
2
Даса
22
Жабер
16
Абу Фани
8
Перец
10
Соломон
11
Глух
21
Давид
4-2-1-2-1
1
Кастелс
21
Кастань
4
Фас
2
Дебаст
3
Аль-Дахил
18
Мангала
7
Вермерен
8
Энгелс
14
Лукебакио
10
Троссард
11
Опенда
16
Абу Фани
6
Гандельман
6
Гандельман
16
Абу Фани
2
Даса
11
Азиза
11
Азиза
2
Даса
11
Глух
19
19
11
Глух
8
Перец
7
Шуа
7
Шуа
8
Перец
3
Аль-Дахил
17
Сарделла
17
Сарделла
3
Аль-Дахил
2
Дебаст
23
Сметс
23
Сметс
2
Дебаст
7
Вермерен
6
Локонга
6
Локонга
7
Вермерен
10
Троссард
19
Бакайоко
19
Бакайоко
10
Троссард
8
Энгелс
0
Бассет
0
Бассет
8
Энгелс
Остались в запасе
Израиль
Бельгия
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Израиль - Бельгия
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
10
Офсайды
3
3
Количество передач
281
649
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Божик Арена
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