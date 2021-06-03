Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Греция
Бельгия - Греция: обзор матча 03 июня 2021
Бельгия
03.06.2021, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Греция
20'
Т. Азар
66'
Г. Цавеллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бельгия - Греция
Замена
М. Селс
️️️️
С. Миньоле
90'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Т. Алдервейрелд
82'
80'
Замена
М. Салиакас
️️️️
А. Андруцос
80'
Замена
П. Манталос
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
Н. Шадли
️️️️
Т. Азар
74'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Я. Карраско
74'
69'
Замена
М. Сиопис
️️️️
К. Галанопулос
69'
Замена
Зека
️️️️
А. Бухалакис
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Цавеллас
60'
Замена
Л. Кутрис
️️️️
К. Цимикас
60'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
В. Павлидис
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
46'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ж. Доку
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Я. Карраско
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Константинос Галанопулос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
0
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
22
Зека
ЦП
4-2-2-2
12
Миньоле
2
Алдервейрелд
18
Денайе
4
Боята
15
Менье
19
Дендокер
26
Прат
11
Карраско
16
Азар
9
Лукаку
11
Доку
3-2-2-2-1
1
Влаходимос
22
Яннулис
3
Цавеллас
4
Пападопулос
16
Андруцос
21
Цимикас
5
Бухалакис
23
Галанопулос
11
Бакасетас
7
Масурас
14
Павлидис
12
Миньоле
13
Селс
13
Селс
12
Миньоле
16
Азар
22
Шадли
22
Шадли
16
Азар
2
Алдервейрелд
8
Тилеманс
8
Тилеманс
2
Алдервейрелд
11
Карраско
10
Троссард
10
Троссард
11
Карраско
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
11
Доку
14
Мертенс
14
Мертенс
11
Доку
21
Цимикас
0
Кутрис
0
Кутрис
21
Цимикас
16
Андруцос
17
Салиакас
17
Салиакас
16
Андруцос
14
Павлидис
10
Пелкас
10
Пелкас
14
Павлидис
11
Бакасетас
20
Манталос
20
Манталос
11
Бакасетас
23
Галанопулос
23
Сиопис
23
Сиопис
23
Галанопулос
5
Бухалакис
22
Зека
22
Зека
5
Бухалакис
Остались в запасе
Бельгия
Греция
12
Томас Камински
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
10
Христос Цолис
ЛВ
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
0
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
10
Христос Цолис
ЛВ
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
0
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Бельгия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Бельгия
Греция
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+