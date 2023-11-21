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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Беларусь
Косово - Беларусь: обзор матча 21 ноября 2023
Косово
21.11.2023, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 10 тур
0 : 1
Завершен
Беларусь
43'
Д. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Беларусь
90'
+5
Желтая карточка
Н. Корзун
90'
+1
Желтая карточка
П. Павлюченко
90'
+1
Замена
С. Карпович
️️️️
Р. Юзепчук
87'
Желтая карточка
Д. Лаптев
Желтая карточка
Л. Кастрати
87'
Желтая карточка
М. Войвода
86'
Желтая карточка
А. Зекири
83'
Желтая карточка
М. Кореница
78'
74'
Замена
В. Климович
️️️️
Д. Антилевский
74'
Замена
А. Концевой
️️️️
М. Эбонг
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Б. Бериша
67'
Замена
М. Кореница
️️️️
К. Зиба
57'
Замена
А. Зекири
️️️️
Э. Рашани
57'
56'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
М. Скавыш
56'
Замена
В. Бочеров
️️️️
К. Капленко
45'
Желтая карточка
М. Скавыш
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Антилевский
30'
Желтая карточка
В. Малькевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
3
Фидан Алити
(К)
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
7
Зимер Битики
ЛВ
23
Бернард Бериша
ЛВ
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Кендрим Зиба
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
(К)
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Никита Корзун
ЦП
18
Кирилл Капленко
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Косово
16
Кенан Хакшихамза
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
17
Эрмал Красники
ЛВ
7
Алтин Зекири
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
18
Альбан Айдини
ПВ
19
Мухамет Хысени
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
0
Константин Руденок
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Денис Лаптев
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
0
Артем Концевой
ЦФ
18
Владислав Морозов
ЦФ
3-2-2-3
12
Бекай
3
Алити
4
Красники
2
Хадергьонай
5
Деллова
15
Войвода
8
Муслия
14
Зиба
23
Бериша
7
Битики
11
Рашани
3-2-2-1-2
1
Павлюченко
20
Волков
5
Поляков
6
Политевич
4
Юзепчук
18
Малькевич
15
Корзун
18
Капленко
9
Эбонг
23
Антилевский
11
Скавыш
23
Бериша
20
Кастрати
20
Кастрати
23
Бериша
14
Зиба
22
Кореница
22
Кореница
14
Зиба
11
Рашани
7
Зекири
7
Зекири
11
Рашани
4
Юзепчук
13
Карпович
13
Карпович
4
Юзепчук
18
Капленко
15
Бочеров
15
Бочеров
18
Капленко
11
Скавыш
11
Лаптев
11
Лаптев
11
Скавыш
23
Антилевский
21
Климович
21
Климович
23
Антилевский
9
Эбонг
0
Концевой
0
Концевой
9
Эбонг
Остались в запасе
Косово
Беларусь
16
Кенан Хакшихамза
ВР
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
18
Альбан Айдини
ПВ
19
Мухамет Хысени
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
1
Сергей Игнатович
ВР
0
Константин Руденок
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
16
Кенан Хакшихамза
ВР
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
18
Альбан Айдини
ПВ
19
Мухамет Хысени
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
0
Константин Руденок
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Косово - Беларусь
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
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