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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фейренсе - Бейра-Мар
Фейренсе - Бейра-Мар: обзор матча 01 апреля 2012
Фейренсе
01.04.2012, воскресенье, 19:00
Португалия. Высшая лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Бейра-Мар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фейренсе - Бейра-Мар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Бейра-Мар
1 : 4
19.05.2013
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Эшторил
2 : 1
11.05.2013
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бейра-Мар
4 : 2
05.05.2013
Маритиму
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
2 : 1
28.04.2013
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Бейра-Мар
1 : 0
21.04.2013
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Марколину-де-Каштру
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