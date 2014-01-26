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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Урал - Бейджин Гуоань
Урал - Бейджин Гуоань: обзор матча 26 января 2014
Урал
26.01.2014, воскресенье, 16:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Урал - Бейджин Гуоань
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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