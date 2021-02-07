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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Кайсериспор
Эрзурумспор - Кайсериспор: обзор матча 07 февраля 2021
Эрзурумспор
07.02.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
28'
A. Chahechouhe (П)
73'
И. Парлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Кайсериспор
Замена
B. Ãagiran
️️️️
J. Ochieng Omolo
79'
Замена
O. Çelik
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
И. Парлак
73'
Замена
Я. Субаши
️️️️
А. Бехич
Замена
Э. Бассан
️️️️
A. Chahechouhe
71'
66'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
Б. Сабович
66'
Замена
M. Okutan
️️️️
З. Квржич
46'
Замена
И. Парлак
️️️️
К. Мухар
46'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
Замена
П. Бумаль
️️️️
А. Новиковас
46'
Желтая карточка
Я. Ака
34'
34'
Желтая карточка
А. Бехич
Вторая желтая
Я. Ака
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Chahechouhe
28'
Замена
Рикарду
️️️️
M. El Kabir
23'
Желтая карточка
М. Да Кошта
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Эрзурумспор
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
24
Melih Okutan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3-3-5
55
3
Да Кошта
91
Бутко
11
Новиковас
92
79
Ака
29
99
15
30
14
4-1-4-1
80
Алемдар
3
Пас
15
20
Квржич
16
Бехич
15
Кампаньяро
12
Леннон
27
Аврамовски
14
Сабович
73
Мухар
42
15
77
77
15
99
88
88
99
92
17
Бассан
17
Бассан
92
14
10
Рикарду
10
Рикарду
14
11
Новиковас
20
Бумаль
20
Бумаль
11
Новиковас
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
20
Квржич
24
24
20
Квржич
14
Сабович
77
77
14
Сабович
16
Бехич
3
Субаши
3
Субаши
16
Бехич
73
Мухар
23
Парлак
23
Парлак
73
Мухар
Остались в запасе
Эрзурумспор
Кайсериспор
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Эрзурумспор - Кайсериспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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