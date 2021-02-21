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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Хатайспор
Эрзурумспор - Хатайспор: обзор матча 21 февраля 2021
Эрзурумспор
21.02.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Хатайспор
90+3'
O. Karakullukcu
23'
A. Katranis
45+3'
М. Диуф (П)
51'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Хатайспор
ГОЛ! 1:3!
O. Karakullukcu
90'
+3
Желтая карточка
Э. Рашани
90'
+1
86'
Замена
И. Сакей
️️️️
Р. Абид
86'
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Бупендза
78'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
А. Траоре
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
J. Ochieng Omolo
74'
Замена
O. Çelik
️️️️
Рикарду
74'
71'
Замена
Ю. Коне
️️️️
A. Katranis
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Бупендза
Замена
M. GÃ¶ktug Bakirbas
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
50'
Красная карточка
J. Szumski
48'
Замена
Э. Рашани
️️️️
А. Новиковас
46'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
П. Бумаль
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Диуф
35'
Желтая карточка
А. Бупендза
23'
ГОЛ! 0:1!
A. Katranis
Пас отдал
Р. Абид
20'
Желтая карточка
Р. Абид
Желтая карточка
Рикарду
20'
Желтая карточка
П. Бумаль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Браим Дарри
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
2-1-2-5
3
Да Кошта
55
20
Бумаль
11
Новиковас
92
99
15
30
77
10
Рикарду
3-2-5
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
92
Диуф
9
Бупендза
10
Траоре
20
Рибейру
8
Акинтола
2
11
Новиковас
19
Рашани
19
Рашани
11
Новиковас
10
Рикарду
88
88
10
Рикарду
20
Бумаль
77
77
20
Бумаль
15
61
61
15
99
1
1
99
14
Абид
5
Сакей
5
Сакей
14
Абид
9
Бупендза
19
Мерт
19
Мерт
9
Бупендза
10
Траоре
10
10
10
Траоре
98
99
Коне
99
Коне
98
Остались в запасе
Эрзурумспор
Хатайспор
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
41
Joseph Akomadi
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Эрзурумспор - Хатайспор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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