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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 04 марта 2015
Бавария
04.03.2015, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
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0
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