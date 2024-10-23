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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брест - Байер
Брест - Байер: обзор матча 23 октября 2024
Брест
23.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 1
Завершен
Байер
39'
П. Лис-Мелу
24'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Байер
90'
+8
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Д. Та
Желтая карточка
И. Салах
84'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
У. Маньетти
83'
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Камара
83'
81'
Замена
М. Терье
️️️️
А. Адли
74'
Желтая карточка
Ф. Вирц
72'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
72'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Н. Мукиэле
Замена
Р. Февр
️️️️
Р. дель Кастильо
72'
Замена
И. Салах
️️️️
Л. Ажорк
72'
Замена
М. Бальде
️️️️
А. Сима
66'
63'
Замена
А. Адли
️️️️
П. Шик
63'
Замена
Г. Джака
️️️️
Э. Паласиос
63'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Н. Телла
ГОЛ! 1:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
М. Камара
39'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
3
Кулибали
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Сима
19
Ажорк
4-2-3-1
32
Коварж
20
Мукиэле
5
Хинкапе
4
Та
22
Гримальдо
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
7
Вирц
7
Хофманн
14
Шик
8
Маньетти
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Маньетти
45
Камара
23
Думбия
23
Думбия
45
Камара
19
Ажорк
7
Салах
7
Салах
19
Ажорк
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
20
Мукиэле
12
Тапсоба
12
Тапсоба
20
Мукиэле
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
25
Паласиос
34
Джака
34
Джака
25
Паласиос
Адли
11
Терье
11
Терье
Адли
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
Остались в запасе
Брест
Байер
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Брест - Байер
2
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
452
642
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.94
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
- : -
06.12.2026
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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