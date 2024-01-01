Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Бэрроу
Рексхэм - Бэрроу: обзор матча 01 января 2024
Рексхэм
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Бэрроу
45+9'
С. Флетчер
45+11'
П. Маллин
45+14'
С. Флетчер
67'
С. Флетчер
1'
K. Spence
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Бэрроу
90'
+10
Желтая карточка
G. Ray
Замена
W. Boyle
️️️️
T. O'Connor
90'
+10
Замена
R. Barnett
️️️️
П. Маллин
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
J. Proctor
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
87'
81'
Замена
D. Telford
️️️️
K. Spence
Замена
J. Jones
️️️️
Э. Кэннон
78'
77'
Желтая карточка
K. Spence
72'
Замена
D. Campbell
️️️️
Б. Уитфилд
72'
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
Замена
Д. Менди
️️️️
Д. МакКлин
70'
Замена
С. Долби
️️️️
С. Флетчер
70'
ГОЛ! 4:1!
С. Флетчер
Пас отдал
A. Forde
67'
57'
Замена
M. Ogungbo
️️️️
L. Stephenson
ГОЛ! 3:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. МакКлин
45'
+14
ГОЛ! 2:1!
П. Маллин
45'
+11
45'
+10
Желтая карточка
Т. Уайт
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
П. Маллин
45'
+9
Желтая карточка
Д. МакКлин
45'
+4
21'
Замена
L. Stephenson
️️️️
D. Worrall
1'
ГОЛ! 0:1!
K. Spence
Пас отдал
Э. Ньюби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
1-4-5
13
Оконкво
4
12
Эванс
16
МакКлин
6
7
Кэннон
10
Маллин
4
18
26
Флетчер
44
2-3-1-5
8
17
Честер
4
Уайт
16
34
Уитфилд
11
Ньюби
27
33
29
15
6
16
МакКлин
17
Менди
17
Менди
16
МакКлин
10
Маллин
19
19
10
Маллин
6
5
5
6
18
15
15
18
26
Флетчер
10
Долби
10
Долби
26
Флетчер
7
Кэннон
24
24
7
Кэннон
3
3
27
27
27
27
34
Уитфилд
16
16
34
Уитфилд
8
19
19
8
33
9
9
33
Остались в запасе
Рексхэм
Бэрроу
33
Mark Howard
ВР
Главный тренер
Фил Паркинсон
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Рексхэм - Бэрроу
1
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
12
14
Количество передач
517
376
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Новости команд
Все
Рексхэм
Бэрроу
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+