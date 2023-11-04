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Англия. Кубок
Нортгемптон Таун - Бэрроу
Нортгемптон Таун - Бэрроу: обзор матча 04 ноября 2023
Нортгемптон Таун
04.11.2023, суббота, 16:30
Англия. Кубок, 1/128 финала
1 : 3
Завершен
Бэрроу
29'
М. Пайннок
9'
E. Acquah
52'
Т. Уайт
72'
Б. Уитфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Бэрроу
Желтая карточка
М. Пайннок
85'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
A. Koiki
77'
Замена
М. Монте
️️️️
S. McWilliams
77'
74'
Замена
S. Foley
️️️️
Д. Честер
72'
ГОЛ! 1:3!
Б. Уитфилд
Желтая карточка
С. Хоскинс
68'
Замена
L. Appere
️️️️
J. Willis
67'
Замена
J. Sowerby
️️️️
У. Хондермарк
67'
61'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
61'
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
Замена
A. McGowan
️️️️
А. Одимайо
56'
52'
ГОЛ! 1:2!
Т. Уайт
46'
Замена
R. Gotts
️️️️
L. Stephenson
46'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
M. Ogungbo
Желтая карточка
У. Хондермарк
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Пайннок
Пас отдал
С. Хоскинс
29'
21'
Желтая карточка
M. Ogungbo
9'
ГОЛ! 0:1!
E. Acquah
Пас отдал
Э. Ньюби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
6
Jordan Willis
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
4
Jack Sowerby
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
40
Neo Dobson
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
35
Owen Bray
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
14
Courtney Duffus
ЦП
9
Jamie Proctor
ЦФ
37
Sean Etoluku
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3-3-4
31
Томпсон
23
Броу
24
Одимайо
26
17
16
Хондермарк
49
Леонард
6
7
Хоскинс
11
Пайннок
14
3-1-5
17
Честер
3
8
27
19
15
6
4
Уайт
11
Ньюби
17
6
Монте
6
Монте
17
24
Одимайо
12
12
24
Одимайо
16
Хондермарк
4
4
16
Хондермарк
6
9
9
6
14
17
Симпсон
17
Симпсон
14
27
22
22
27
17
Честер
16
16
17
Честер
3
34
Уитфилд
34
Уитфилд
3
33
9
9
33
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Бэрроу
31
James Dadge
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
40
Neo Dobson
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
12
Josh Lillis
ВР
35
Owen Bray
ЦП
14
Courtney Duffus
ЦП
37
Sean Etoluku
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
40
Neo Dobson
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
35
Owen Bray
ЦП
14
Courtney Duffus
ЦП
37
Sean Etoluku
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Нортгемптон Таун - Бэрроу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Информация о матче
Главный судья:
Paul Howard, England
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