Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Бэрроу
Болтон - Бэрроу: обзор матча 08 августа 2023
Болтон
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Бэрроу
44'
Z. Ashworth
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Болтон - Бэрроу
Желтая карточка
J. Coleman
90'
+3
Желтая карточка
Д. Айредейл
90'
+1
Замена
Г. Джонс
️️️️
У. Форрестер
84'
80'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
J. Tiensia
80'
Замена
D. Worrall
️️️️
R. Feely
80'
Замена
E. Acquah
️️️️
C. Duffus
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Н'Лундулу
74'
Замена
К. Демпси
️️️️
К. Мендес
74'
Замена
А. Морли
️️️️
П. Магома
73'
71'
Желтая карточка
K. Spence
67'
Желтая карточка
R. Feely
66'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Campbell
65'
Замена
K. Spence
️️️️
Т. Уайт
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Джером
64'
Желтая карточка
К. Мендес
60'
47'
Желтая карточка
T. Warren
ГОЛ! 1:0!
Z. Ashworth
44'
43'
Желтая карточка
G. Ray
Желтая карточка
Д. Томасон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
14
Courtney Duffus
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
15
George Ray
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
8
Джош Шихан
ЦП
3
Declan John
ЦП
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
8
Kian Spence
ЦЗ
35
Owen Bray
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3-2-1-4
43
6
Форрестер
3
2
Когли
14
Томасон
25
Магома
7
Мендес
4
Сантуш
15
Айредейл
35
Джером
9
Н'Лундулу
2-2-5
22
21
14
16
29
6
28
16
4
Уайт
35
Джером
19
Чарльз
19
Чарльз
35
Джером
9
Н'Лундулу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Н'Лундулу
7
Мендес
10
Демпси
10
Демпси
7
Мендес
6
Форрестер
2
Джонс
2
Джонс
6
Форрестер
25
Магома
5
Морли
5
Морли
25
Магома
4
Уайт
8
8
4
Уайт
29
11
Ньюби
11
Ньюби
29
28
27
27
28
14
33
33
14
16
19
Гарнер
19
Гарнер
16
Остались в запасе
Болтон
Бэрроу
1
Натан Бакстер
ВР
8
Джош Шихан
ЦП
3
Declan John
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
12
Josh Lillis
ВР
35
Owen Bray
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
8
Джош Шихан
ЦП
3
Declan John
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
35
Owen Bray
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Болтон - Бэрроу
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Информация о матче
Стадион:
Рибок
Новости команд
Все
Болтон
Бэрроу
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+