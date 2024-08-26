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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд: обзор матча 26 августа 2024
Барракас Сентраль
26.08.2024, понедельник, 22:00
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 5
Завершен
Велес Сарсфилд
25'
B. Romero
49'
F. Pizzini
67'
C. Aquino (П)
74'
М. Сантос
78'
Т. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд
84'
Замена
R. Piñeiro
️️️️
Т. Фернандес
78'
ГОЛ! 0:5!
Т. Фернандес
77'
Замена
М. Каррисо
️️️️
F. Pizzini
77'
Замена
L. Roldán
️️️️
К. Ордоньес
Замена
D. Miloc
️️️️
S. Rosane
76'
74'
ГОЛ! 0:4!
М. Сантос
Пас отдал
Т. Фернандес
69'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
C. Aquino
68'
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
C. Aquino
Замена
D. Juárez
️️️️
M. Iacobellis
62'
Замена
A. Cantero
️️️️
M. Zalazar
54'
Замена
M. Duarte
️️️️
R. Herrera
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
F. Pizzini
Пас отдал
Т. Фернандес
Замена
J. Candia
️️️️
F. Aguirre
46'
Желтая карточка
M. Zalazar
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
B. Romero
Пас отдал
F. Pizzini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
8
Факундо Матер
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Joaquín García
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
22
Santiago Villalba
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Велес Сарсфилд
42
Lautaro Garzón
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
3-5-1-1
30
8
Матер
2
42
8
10
10
9
26
6
48
4-5-1
80
4
44
3
2
Маммана
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
26
29
29
26
9
11
11
9
8
5
5
8
48
20
20
48
10
29
29
10
32
Ордоньес
14
14
32
Ордоньес
22
39
Элиас
39
Элиас
22
24
Фернандес
14
14
24
Фернандес
31
27
Сантос
27
Сантос
31
10
7
Каррисо
7
Каррисо
10
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
22
Santiago Villalba
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
Главный тренер
Алехандро Орфила
42
Lautaro Garzón
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
22
Santiago Villalba
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
Остались в запасе
42
Lautaro Garzón
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Количество передач
360
419
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.32
2.93
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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