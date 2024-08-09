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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Тальерес де Кордоба
Барракас Сентраль - Тальерес де Кордоба: обзор матча 09 августа 2024
Барракас Сентраль
09.08.2024, пятница, 22:30
Аргентина. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Тальерес де Кордоба
77'
J. Candia
84'
М. Галарса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Тальерес де Кордоба
87'
Желтая карточка
М. Галарса
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Галарса
Пас отдал
М. Анхель Наварро
82'
Замена
Г. Бенавидес
️️️️
A. Vigo
82'
Замена
U. Ortegoza
️️️️
F. Moyano
ГОЛ! 1:0!
J. Candia
77'
71'
Замена
F. Girotti
️️️️
R. Ruiz Rodríguez
Замена
A. Juárez
️️️️
M. Iacobellis
70'
Замена
M. Duarte
️️️️
M. Zalazar
70'
Замена
J. Candia
️️️️
A. Domínguez
64'
Замена
I. Tapia
️️️️
A. Cantero
64'
Желтая карточка
P. Velurtas
60'
46'
Замена
G. Albarracín
️️️️
Х. Портилья
46'
Замена
М. Галарса
️️️️
B. Barticciotto
19'
Желтая карточка
Х. Портилья
12'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Желтая карточка
R. Herrera
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
26
Rodrigo Herrera
(К)
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
10
Iván Tapia
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
José Romero
ЦФ
3-5-2
30
4
2
42
10
8
26
9
6
22
11
3-4-4
4
28
29
Наварро
27
Портилья
5
14
5
25
33
18
17
Эррера
10
36
36
10
9
29
29
9
11
10
10
11
22
20
20
22
28
29
Бенавидес
29
Бенавидес
28
27
Портилья
25
25
27
Портилья
5
16
16
5
33
80
Галарса
80
Галарса
33
18
99
99
18
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Тальерес де Кордоба
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
José Romero
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
José Romero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Барракас Сентраль - Тальерес де Кордоба
2
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Количество передач
367
446
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.96
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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