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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Ланус
Барракас Сентраль - Ланус: обзор матча 14 декабря 2024
Барракас Сентраль
14.12.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 27 тур
3 : 3
Завершен
Ланус
4'
F. Bruera
58'
R. Insúa
69'
A. Cantero
7'
F. Peña Biafore
47'
E. Salvio
60'
W. Bou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Ланус
90'
+4
Желтая карточка
D. Aquino
83'
Замена
J. Torres
️️️️
W. Bou
Замена
R. Herrera
️️️️
I. Tapia
81'
Желтая карточка
Ф. Матер
76'
Желтая карточка
R. Insúa
74'
Желтая карточка
A. Cantero
70'
ГОЛ! 3:3!
A. Cantero
69'
Замена
J. Ruiz
️️️️
D. Miloc
65'
Замена
A. Cantero
️️️️
M. Duarte
65'
60'
ГОЛ! 2:3!
W. Bou
Пас отдал
М. Морено
59'
Желтая карточка
R. Carrera
ГОЛ! 2:2!
R. Insúa
Пас отдал
M. Duarte
58'
47'
ГОЛ! 1:2!
E. Salvio
Пас отдал
D. Aquino
46'
Замена
D. Aquino
️️️️
G. Perez
28'
Замена
A. Luciatti
️️️️
E. Muñoz
20'
Замена
N. Domínguez
️️️️
F. Peña Biafore
7'
ГОЛ! 1:1!
F. Peña Biafore
Пас отдал
М. Морено
ГОЛ! 1:0!
F. Bruera
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
8
Siro Rosane
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
8
Факундо Матер
ПВ
5
Dardo Miloc
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
16
Ivan Guaraz
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
2-4-1-3
30
2
31
8
10
29
6
8
Матер
77
13
5
3-2-2-1-1
26
4
5
4
4
Касерес
6
Солер
11
23
10
Морено
28
10
26
26
10
29
11
11
29
5
10
10
5
5
5
5
5
4
33
33
4
4
20
20
4
28
27
27
28
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Ланус
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
16
Ivan Guaraz
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
16
Ivan Guaraz
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Барракас Сентраль - Ланус
3
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
7
Офсайды
3
3
Количество передач
266
587
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.62
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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