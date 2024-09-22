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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Барракас Сентраль
Институто - Барракас Сентраль: обзор матча 22 сентября 2024
Институто
22.09.2024, воскресенье, 01:00
Аргентина. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Барракас Сентраль
63'
J. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Барракас Сентраль
Замена
F. Díaz
️️️️
N. Dubersarsky
75'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Д. Пуэбла
75'
Желтая карточка
N. Dubersarsky
71'
63'
ГОЛ! 0:1!
J. Ruiz
Пас отдал
A. Domínguez
61'
Замена
S. Rosane
️️️️
I. Tapia
61'
Замена
J. Candia
️️️️
R. Herrera
Замена
J. Lázaro
️️️️
J. Acevedo
61'
Замена
I. Russo
️️️️
F. Suárez
61'
Замена
J. Bay
️️️️
L. Rodríguez
61'
45'
+7
Желтая карточка
G. Goñi
45'
+3
Желтая карточка
L. Brochero
35'
Замена
J. Ruiz
️️️️
M. Zalazar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
21
Lucas Brochero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
8
Siro Rosane
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
10
Javier Ruiz
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
4-4-2
1
44
23
Рекена
6
18
16
8
Пуэбла
8
20
9
27
3-4-3
1
42
31
2
10
6
9
26
5
22
21
18
12
12
18
16
30
30
16
8
21
21
8
9
29
29
9
8
Пуэбла
10
Ромеро
10
Ромеро
8
Пуэбла
10
8
8
10
9
10
10
9
26
20
20
26
Остались в запасе
Институто
Барракас Сентраль
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Институто - Барракас Сентраль
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
16
Офсайды
5
3
Количество передач
529
283
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.29
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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