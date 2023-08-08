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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Транмер
Барнсли - Транмер: обзор матча 08 августа 2023
Барнсли
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Транмер
45+3'
Х. Кейн
90+8'
Э. Марш
23'
L. Norris
47'
S. Taylor
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Транмер
Пенальти не реализован!
J. Shepherd
ГОЛ!
P. Lewis
5:6
ГОЛ!
B. Killip
5:5
ГОЛ!
K. Łopata
4:5
ГОЛ!
H. Saunders
3:5
ГОЛ!
Б. Коттер
3:4
ГОЛ!
R. McAlear
2:4
ГОЛ!
H. Nejman
2:3
Пенальти не реализован!
R. Hendry
ГОЛ!
К. Хеммингс
1:3
ГОЛ!
F. Jaló
1:2
ГОЛ!
C. Jennings
0:2
Пенальти не реализован!
Э. Марш
ГОЛ!
J. Hawkes
0:1
ГОЛ! 2:2!
Э. Марш
Пас отдал
C. Winfield
90'
+8
90'
+2
Желтая карточка
P. Lewis
89'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
К. Моррис
Желтая карточка
K. Lofthouse
86'
Замена
Э. Марш
️️️️
О. Шоу
82'
Замена
F. Jaló
️️️️
A. Dallas
66'
62'
Замена
J. Hawkes
️️️️
S. Taylor
Замена
K. Lofthouse
️️️️
Д. Уильямс
59'
Замена
H. Nejman
️️️️
Д. Расселл
59'
57'
Замена
H. Saunders
️️️️
L. Norris
57'
Замена
C. Jennings
️️️️
K. Dennis
47'
ГОЛ! 1:2!
S. Taylor
Пас отдал
K. Dennis
ГОЛ! 1:1!
Х. Кейн
Пас отдал
Д. Расселл
45'
+3
Желтая карточка
K. Łopata
35'
23'
ГОЛ! 0:1!
L. Norris
Пас отдал
Т. Дэвис
Желтая карточка
Д. Расселл
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
43
Charlie Winfield
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
38
Theo Chapman
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Jake Leake
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
32
Harrison Nejman
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
Транмер
21
Josh Hawkes
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
3-2-3-2
30
35
5
43
37
Коттер
28
Уильямс
20
Кейн
38
13
Расселл
9
18
Шоу
2-1-5
5
Дэвис
21
24
18
13
17
42
32
28
Уильямс
15
15
28
Уильямс
13
Расселл
32
32
13
Расселл
9
22
22
9
18
Шоу
37
Марш
37
Марш
18
Шоу
32
21
21
32
18
32
32
18
9
18
18
9
18
Моррис
15
Хеммингс
15
Хеммингс
18
Моррис
Остались в запасе
Барнсли
Транмер
1
Лайам Робертс
ВР
19
Nicky Cadden
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
19
Nicky Cadden
ЦП
Остались в запасе
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Барнсли - Транмер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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