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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Барнсли
Тоттенхэм - Барнсли: обзор матча 19 сентября 2017
Тоттенхэм
19.09.2017, вторник, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Барнсли
65'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Барнсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Триппьер
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-3-2-1
13
Ворм
2
Уокер-Питерс
14
Вертонген
2
Триппьер
8
Дембеле
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
12
Льоренте
4-2-2
29
МакКарти
6
Линдсэй
3
Фрайерс
5
Уилльямс
5
МакДональд
44
Поттс
37
Берд
99
Угбо
26
Хеджс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Барнсли
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Тоттенхэм - Барнсли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
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