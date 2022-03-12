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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Фулхэм
Барнсли - Фулхэм: обзор матча 12 марта 2022
Барнсли
12.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
44'
К. Моррис (П)
86'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Фулхэм
Замена
К. Одуор
️️️️
Р. Вита
90'
+1
86'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Ф. Карвалью
Замена
Д. Бенсон
️️️️
А. Басси
82'
80'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Б. Рид
Желтая карточка
Д. Кина
73'
71'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Х. Рид
70'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Замена
Р. Палмер
️️️️
М. Вулф
68'
66'
Желтая карточка
Т. Рим
Желтая карточка
К. Моррис
61'
Желтая карточка
Л. Китчинг
54'
46'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Моррис
44'
43'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
Желтая карточка
М. Вулф
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Коллинс
5
Андерсен
6
Хелик
15
Китчинг
21
Вита
6
Гомес
2
Бриттан
8
Кина
10
Басси
14
Вулф
9
Моррис
4-2-3-1
1
Родак
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
14
Сери
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
21
Вита
29
Одуор
29
Одуор
21
Вита
10
Басси
19
Бенсон
19
Бенсон
10
Басси
14
Вулф
17
Палмер
17
Палмер
14
Вулф
14
Сери
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Сери
6
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
6
Рид
14
Рид
9
Муньис
9
Муньис
14
Рид
Остались в запасе
Барнсли
Фулхэм
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Барнсли - Фулхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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