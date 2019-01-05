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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Барнсли
Бернли - Барнсли: обзор матча 05 января 2019
Бернли
05.01.2019, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Барнсли
90+2'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Барнсли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вуд
90'
+2
Желтая карточка
К. Лонг
87'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бернли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Барнсли
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-3-2
1
Поуп
18
Тэйлор
13
Лонг
6
Тарковски
23
Гибсон
29
Хендрик
3
Уорд
16
Дефур
19
Воукс
11
Выдра
3-2-3
17
Дэвис
6
Линдсэй
2
Пайннок
15
Каваре
20
Моуатт
8
Бере
12
Вудроу
93
Тиам
26
Хеджс
Остались в запасе
Бернли
Барнсли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Бернли - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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