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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Барнет
Суонси - Барнет: обзор матча 10 августа 2010
Суонси
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
3 : 0
Завершен
Барнет
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Статистика матча Суонси - Барнет
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0
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Матчи команд
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- : -
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