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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лехия - Барселона
Лехия - Барселона: обзор матча 30 июля 2013
Лехия
30.07.2013, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лехия - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
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Польша. Экстракласа, 33 тур
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1 : 2
17.05.2026
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Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 0
03.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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