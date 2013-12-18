Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Картахена
Барселона - Картахена: обзор матча 18 декабря 2013
Барселона
18.12.2013, среда, 01:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Картахена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Картахена
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
23:07
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
16:57
1
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
23:07
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
16:57
1
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+