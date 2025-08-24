Введите ваш ник на сайте
ЕНППИ - Национальный банк Египта: онлайн-трансляция 18 февраля 2026

ЕНППИ
18.02.2026, среда, 22:30
Египет. Премьер-лига, 18 тур
- : -
Не начался
Национальный банк Египта
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча ЕНППИ - Национальный банк Египта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Египет. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Последние матчи
Все
ЕНППИ
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Керамика Клеопатра
2 : 0
20.08.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
19.08.2025
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 0
16.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 0
15.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Фарко
0 : 0
10.08.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Керамика Клеопатра
2 : 0
20.08.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 0
16.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Фарко
0 : 0
10.08.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттихад
1 : 1
29.05.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 8 тур
ЕНППИ
1 : 1
25.05.2025
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
19.08.2025
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 0
15.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
10.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Петроджет
0 : 0
28.05.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Национальный банк Египта
0 : 1
24.05.2025
Аль-Масри
