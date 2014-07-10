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Слайго Роверс - Банга
Слайго Роверс - Банга: обзор матча 10 июля 2014
Слайго Роверс
10.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Банга
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Статистика матча Слайго Роверс - Банга
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Матчи команд
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Банга
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 34 тур
Банга
0 : 0
25.10.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 32 тур
Банга
2 : 0
19.09.2026
Джюгас Тельшай
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