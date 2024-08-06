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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Банфилд
Платенсе - Банфилд: обзор матча 06 августа 2024
Платенсе
06.08.2024, вторник, 02:00
Аргентина. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Банфилд
10'
B. Sepúlveda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Банфилд
90'
+5
Замена
Б. Галван
️️️️
I. Rodríguez
Замена
L. Montenegro
️️️️
B. Barros Schelotto
87'
86'
Замена
G. Aranda
️️️️
B. Sepúlveda
84'
Желтая карточка
Н. Эрнандес
Замена
S. Marcich
️️️️
A. Quiroga
70'
Замена
R. Martinez
️️️️
A. Lotti
70'
Замена
I. Gómez
️️️️
C. Villalba
70'
69'
Желтая карточка
E. Bonifacio
67'
Желтая карточка
Y. Rodríguez
65'
Желтая карточка
C. Nunez
46'
Замена
E. Bonifacio
️️️️
Э. Инсуа
27'
Желтая карточка
Э. Инсуа
10'
ГОЛ! 0:1!
B. Sepúlveda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
(К)
ЦЗ
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
40
Cristian Ortíz
ЦП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Банфилд
21
Facundo Vila
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
21
Matías González
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
4-4-2
30
31
20
29
13
7
8
7
25
32
Пеллегрино
21
4-5-1
23
2
22
Эрнандес
12
Инсуа
2
8
22
19
17
18
79
29
6
6
29
31
43
43
31
25
5
5
25
21
77
77
21
79
47
47
79
12
Инсуа
36
36
12
Инсуа
19
16
Галван
16
Галван
19
Остались в запасе
Платенсе
Банфилд
22
Nicolás Sumavil
ВР
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Franco Minerva
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
40
Cristian Ortíz
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
21
Facundo Vila
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
21
Matías González
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Franco Minerva
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
40
Cristian Ortíz
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
Остались в запасе
21
Facundo Vila
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
21
Matías González
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Платенсе - Банфилд
5
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
6
0
Нарушения
6
17
Офсайды
2
1
Количество передач
347
227
Сейвы
0
4
Точность передач %
72
54
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.52
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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