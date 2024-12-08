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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Банфилд
Годой-Крус - Банфилд: обзор матча 08 декабря 2024
Годой-Крус
08.12.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Банфилд
3'
S. Rodríguez
48'
J. Perez
68'
M. Mendoza
78'
M. Mendoza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Банфилд
86'
Замена
M. Roldan
️️️️
G. Rivera
Замена
M. Santiago
️️️️
V. Poggi
84'
Желтая карточка
D. Barrea
80'
ГОЛ! 4:0!
M. Mendoza
78'
Замена
D. Barrea
️️️️
J. Perez
75'
Замена
T. Pozzo
️️️️
F. Altamira
75'
73'
Замена
L. Garate
️️️️
M. Echeverria
70'
Желтая карточка
M. Echeverria
ГОЛ! 3:0!
M. Mendoza
Пас отдал
J. Bautista Cejas
68'
Замена
J. Bautista Cejas
️️️️
B. Leyes
66'
ГОЛ! 2:0!
J. Perez
Пас отдал
V. Poggi
48'
Замена
B. Leyes
️️️️
G. Abrego
46'
46'
Замена
M. Lazarte
️️️️
J. Miguel Soraire
46'
Замена
Б. Галван
️️️️
B. Oviedo
40'
Замена
L. Villegas
️️️️
S. Esquivel
ГОЛ! 1:0!
S. Rodríguez
3'
2'
Желтая карточка
B. Oviedo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
26
Gonzalo Abrego
(К)
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
29
Tomás Pozzo
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
41
Emanuel Rojas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
4-4-2
1
4
23
3
23
25
20
10
Андино
26
9
25
3-2-4-1
23
13
22
Эрнандес
6
22
ди Лусиано
2
8
5
19
17
39
25
29
29
25
26
5
5
26
25
16
16
25
7
7
20
9
9
20
8
36
36
8
5
21
21
5
39
23
23
39
13
16
Галван
16
Галван
13
17
11
11
17
Остались в запасе
Годой-Крус
Банфилд
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
41
Emanuel Rojas
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
41
Emanuel Rojas
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Годой-Крус - Банфилд
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
5
Офсайды
0
1
Количество передач
311
315
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.41
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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