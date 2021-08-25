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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Саранск - Балтика
Саранск - Балтика: обзор матча 25 августа 2021
Саранск
25.08.2021, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа 8, 1 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саранск - Балтика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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Саранск
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