Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 16 ноября 2024
КАМАЗ
16.11.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
86'
Н. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Балтика
Замена
Р. Апеков
️️️️
Д. Маругин
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гассама
81'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Саусь
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Караев
81'
Замена
А. Дерюгин
️️️️
Ю. Кириллов
80'
60'
Замена
Н. Гассама
️️️️
А. Эльдарушев
60'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Н. Титков
60'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
Д. Караев
56'
Желтая карточка
Д. Тананеев
40'
37'
Замена
Н. Титков
️️️️
И. Петров
33'
Желтая карточка
С. Пряхин
Желтая карточка
Д. Маругин
27'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Д. Стародуб
25'
21'
Желтая карточка
А. Эльдарушев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Александр Осипов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-4-1-1-1
76
Купцов
18
Мельников
3
Маругин
19
Тананеев
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
42
Кириллов
33
Фартуна
10
Караев
2-2-2-3-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
8
Мендель
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
19
Пряхин
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
11
Стародуб
4
Абрамов
4
Абрамов
11
Стародуб
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
3
Маругин
11
Апеков
11
Апеков
3
Маругин
11
Эльдарушев
4
Гассама
4
Гассама
11
Эльдарушев
17
Саусь
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Саусь
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
10
Фернандес
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Фернандес
Титков
14
Аппаев
14
Аппаев
Титков
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Балтика
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:50
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:50
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+