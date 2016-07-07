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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Бальцан
Нефтчи - Бальцан: обзор матча 07 июля 2016
Нефтчи
07.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Бальцан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтчи - Бальцан
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Бальцан
Лига конференций, 2 раунд
Бальцан
0 : 0
01.08.2023
Неман
Лига конференций, 2 раунд
Неман
2 : 0
26.07.2023
Бальцан
Лига конференций, 1 раунд
Бальцан
1 : 3
18.07.2023
Домжале
Лига конференций, 1 раунд
Домжале
1 : 4
13.07.2023
Бальцан
Лига Европы, 1 раунд
Домжале
1 : 0
18.07.2019
Бальцан
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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