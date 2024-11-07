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Лига конференций 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Лугано
ТСЦ Бачка Топола - Лугано: обзор матча 07 ноября 2024
ТСЦ Бачка Топола
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
4 : 1
Завершен
Лугано
4'
П. Станич
62'
П. Станич
61'
М. Бельхадж Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Лугано
89'
Красная карточка
М. Боттани
Желтая карточка
Б. Шош
89'
83'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
А. Гргич
Замена
Б. Шош
️️️️
М. Баньяц
83'
74'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Х. Маю
Замена
А. Пейич
️️️️
И. Джаковац
72'
Желтая карточка
S. Jovanović
71'
70'
Желтая карточка
А. Хайдари
64'
Замена
М. Боттани
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
64'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Д. Сантуш
64'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
М. Маркеш
62'
Желтая карточка
А. Гргич
ГОЛ! 2:1!
П. Станич
Пас отдал
D. Stevanović
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Бельхадж Махмуд
58'
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
Желтая карточка
А. Чиркович
57'
Желтая карточка
М. Радин
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Станич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
14
Петар Станич
АП
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К)
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
ТСЦ Бачка Топола
29
Лука Цапан
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
22
Đorđe Gordić
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
3-3-3-1
30
Илич
3
Петрович
35
Джорджевич
22
35
Джаковац
7
Радин
7
Баньяц
27
Пантович
14
Станич
32
Чиркович
15
2-2-4-1-1
1
Сайпи
21
Хайдари
26
Маркеш
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
27
Сантуш
14
Маю
2
11
Штеффен
19
Влади
35
Джаковац
6
Пейич
6
Пейич
35
Джаковац
7
Баньяц
88
Шош
88
Шош
7
Баньяц
26
Маркеш
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
26
Маркеш
27
Сантуш
25
Бизлими
25
Бизлими
27
Сантуш
14
Маю
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
14
Маю
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
10
Боттани
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
93
93
8
Гргич
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Лугано
29
Лука Цапан
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
22
Đorđe Gordić
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
20
Усман Думбия
ОП
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
29
Лука Цапан
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
22
Đorđe Gordić
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
20
Усман Думбия
ОП
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Лугано
4
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
22
13
Офсайды
3
8
Количество передач
361
467
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.86
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
2 : 2
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
2 : 2
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
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