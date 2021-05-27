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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Азербайджан
Турция - Азербайджан: обзор матча 27 мая 2021
Турция
27.05.2021, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Азербайджан
34'
Х. Дервисоглу
45'
К. Айхан
28'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Турция - Азербайджан
Замена
О. Туфан
️️️️
Х. Акбунар
84'
80'
Замена
В. Мустафаев
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Г. Аккан
️️️️
А. Баиндыр
73'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Дервисоглу
67'
Замена
А. Омюр
️️️️
О. Кекчю
67'
63'
Замена
️️️️
Р. Шейдаев
54'
Желтая карточка
М. Медведев
Замена
Э. Караджа
️️️️
Р. Йилмаз
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Д. Ундер
46'
ГОЛ! 2:1!
К. Айхан
Пас отдал
М. Демирал
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
О. Кекчю
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Махмудов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ПЗ
7
Халил Акбунар
ЛП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
18
Мерт Мюлдюр
ПП
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
7
Дженгиз Ундер
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Энес Унал
ЦФ
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
4-4-2
12
Баиндыр
13
Йилмаз
3
Демирал
4
Сеюнджу
22
Айхан
7
Акбунар
14
Антальялы
6
Кекчю
18
Мюлдюр
7
Ундер
26
Дервисоглу
4-2-1-3
1
Дженетов
18
Медведев
15
Гусейнов
4
Хагверди
3
Салахли
20
Исаев
2
Гараев
8
Махмудов
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
19
Алескеров
7
Акбунар
6
Туфан
6
Туфан
7
Акбунар
12
Баиндыр
12
Аккан
12
Аккан
12
Баиндыр
26
Дервисоглу
9
Унал
9
Унал
26
Дервисоглу
6
Кекчю
20
Омюр
20
Омюр
6
Кекчю
7
Ундер
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
7
Ундер
13
Йилмаз
17
Караджа
17
Караджа
13
Йилмаз
8
Махмудов
6
Мустафаев
6
Мустафаев
8
Махмудов
Гусейнов
7
Байрамов
7
Байрамов
Гусейнов
Остались в запасе
Турция
Азербайджан
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
13
Умут Мерас
ЛЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Шенол Гюнеш
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Сертан Ташкын
ПЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
13
Умут Мерас
ЛЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
Остались в запасе
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Сертан Ташкын
ПЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Турция - Азербайджан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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