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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Финляндия
Азербайджан - Финляндия: обзор матча 05 сентября 2009
Азербайджан
05.09.2009, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 9 тур
1 : 2
Завершен
Финляндия
49'
Э. Мамедов
74'
М. Хейккинен
85'
П. Пасанен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Финляндия
Желтая карточка
П. Пасанен
ГОЛ! 1:2!
П. Пасанен
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
Э. Мамедов
Замена
Д. Сьолунд
️️️️
Ш. Куки
Желтая карточка
С. Юнисоглу
ГОЛ! 1:1!
М. Хейккинен
Замена
Д. Ахмятов
️️️️
В. Надиров
ГОЛ! 1:0!
Э. Мамедов
Замена
Я. Литманен
️️️️
Т. Тайнио
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
С. Аббасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
9
Самир Аббасов
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
0
Ханну Тихинен
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Роман Еременко
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
18
Шефки Куки
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Финляндия
1
Отто
ВР
2
Ари Ниман
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
10
Яри Литманен
АП
11
Йонас Колкка
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
3-2-2-2
1
Агаев
21
Левин
14
Садыгов
15
Аббасов
5
Аллахвердиев
0
Шукуров
9
Аббасов
10
Мамедов
17
Надиров
0
Джавадов
4-4-1-1
1
Яскилайнен
5
Лампи
0
Тихинен
3
Мойсандер
2
Пасанен
15
Хейккинен
6
Еременко
16
Тайнио
7
Еременко
18
Куки
16
Йоханссон
9
Аббасов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
9
Аббасов
10
Мамедов
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
10
Мамедов
17
Надиров
11
Ахмятов
11
Ахмятов
17
Надиров
18
Куки
18
Сьолунд
18
Сьолунд
18
Куки
16
Тайнио
10
Литманен
10
Литманен
16
Тайнио
Остались в запасе
Азербайджан
Финляндия
12
Фархад Велиев
ВР
16
Зейнал Зейналов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
2
Ари Ниман
ЦЗ
11
Йонас Колкка
ЦФ
1
Отто
ВР
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
16
Зейнал Зейналов
ЦП
Остались в запасе
2
Ари Ниман
ЦЗ
11
Йонас Колкка
ЦФ
1
Отто
ВР
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Статистика матча Азербайджан - Финляндия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт" 00:45 (в записи)
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