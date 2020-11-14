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Расписание матчей
Азербайджан - Черногория
Азербайджан - Черногория: обзор матча 14 ноября 2020
Азербайджан
14.11.2020, суббота, 20:00
, группа C1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Черногория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Черногория
90'
+3
Замена
Д. Исламович
️️️️
С. Йоветич
81'
Замена
В. Савичевич
️️️️
А. Шчекич
Замена
Х. Наджафов
️️️️
Т. Муталимов
81'
75'
Желтая карточка
А. Болевич
Замена
В. Исгандарли
️️️️
Э. Бадалов
67'
Желтая карточка
Б. Гусейнов
64'
58'
Замена
А. Болевич
️️️️
С. Мугоша
Желтая карточка
А. Сейдиев
50'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
В. Мустафаев
46'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Р. Садыхов
46'
45'
+2
Вторая желтая
И. Иванович
43'
Желтая карточка
И. Иванович
Замена
А. Сейдиев
️️️️
А. Гусейнов
43'
Желтая карточка
М. Медведев
31'
Желтая карточка
В. Мустафаев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
23
Игор Иванович
ПВ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
22
Вукан Савичевич
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
22
Дино Исламович
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
3-3-2-2
12
Махаммадалиев
15
Гусейнов
18
Медведев
15
Гусейнов
14
Бадалов
2
Гараев
3
Салахли
21
Садыхов
6
Мустафаев
17
Муталимов
10
Эмрели
4-2-2-2
1
Миятович
23
Марушич
3
Радунович
20
Шофранац
5
Вуячич
19
Шчекич
18
Бакич
23
Иванович
18
Хакшабанович
9
Мугоша
10
Йоветич
15
Гусейнов
2
Сейдиев
2
Сейдиев
15
Гусейнов
14
Бадалов
17
Исгандарли
17
Исгандарли
14
Бадалов
17
Муталимов
19
Наджафов
19
Наджафов
17
Муталимов
6
Мустафаев
16
Джамалов
16
Джамалов
6
Мустафаев
21
Садыхов
11
Шейдаев
11
Шейдаев
21
Садыхов
19
Шчекич
22
Савичевич
22
Савичевич
19
Шчекич
10
Йоветич
22
Исламович
22
Исламович
10
Йоветич
9
Мугоша
21
Болевич
21
Болевич
9
Мугоша
Остались в запасе
Азербайджан
Черногория
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
16
Владимир Йовович
ЛВ
19
Милош Раичкович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Остались в запасе
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
19
Милош Раичкович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Статистика матча Азербайджан - Черногория
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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