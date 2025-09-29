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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спортинг Кристал - Аякучо
Спортинг Кристал - Аякучо: обзор матча 29 сентября 2025
Спортинг Кристал
29.09.2025, понедельник, 23:15
Перу. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Аякучо
6'
I. Wisdom
23'
Ф. Визеу
38'
Ф. Визеу
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг Кристал - Аякучо
Завершен
86'
Замена
Hans Aquino
️️️️➡️️
Jean Franco Falconi
Замена
Irven Ávila
️️️️➡️️
Фелипе Визеу
84'
Замена
Axel Cabellos
️️️️➡️️
Nicolás Pasquini
78'
69'
Замена
Maximiliano Perez
️️️️➡️️
Franco Caballero
69'
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Royer Salcedo
Замена
Кристофер Гонсалес
️️️️➡️️
Santiago González
67'
Замена
Мартин Тавара
️️️️➡️️
Кристиан Бенавенте
66'
Замена
Fernando Pacheco
️️️️➡️️
Макслорен Кастро
46'
46'
Замена
Alonso Yovera
️️️️➡️️
Hideyoshi Arakaki
ГОЛ! 3:0!
Фелипе Визеу
Пас отдал
Santiago González
38'
Желтая карточка
Nicolás Pasquini
31'
ГОЛ! 2:0!
Фелипе Визеу
Пас отдал
Santiago González
23'
ГОЛ! 1:0!
Ian Wisdom
Пас отдал
Leandro Sosa
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
77
Nicolás Pasquini
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Santiago González
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
8
Хесус Претелл
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Аякучо
30
Juan Valencia
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
55
Brackson Leon
ЦЗ
5
Alonso Tamaríz
ЦЗ
66
Adrián De la Cruz
ЦП
30
D. Orue
(К)
ЦП
33
Royer Salcedo
ЦФ
96
Pedro Peral
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
Спортинг Кристал
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
25
Мартин Тавара
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
18
Axel Cabellos
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
24
Fernando Pacheco
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
Аякучо
1
Paolo Izaguirre
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
26
Hans Aquino
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
27
Kenji Barrios
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
14
Gustavo Loayza
ЦФ
3-5-2
1
Энрикес
20
Араухо
96
Абрам
77
14
Бенавенте
7
26
8
Претелл
8
9
Визеу
23
Кастро
4-2-4
30
28
55
5
16
66
30
99
17
96
33
14
Бенавенте
25
Тавара
25
Тавара
14
Бенавенте
7
10
Гонсалес
10
Гонсалес
7
77
18
18
77
23
Кастро
24
24
23
Кастро
9
Визеу
11
11
9
Визеу
16
26
26
16
17
27
27
17
33
27
27
33
99
13
13
99
Остались в запасе
Спортинг Кристал
Аякучо
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
1
Paolo Izaguirre
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
14
Gustavo Loayza
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
Остались в запасе
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
28
Diego Otoya
ЦФ
Остались в запасе
1
Paolo Izaguirre
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
16
Jean Pierre Vilchez
ЦП
14
Gustavo Loayza
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Главный тренер
Эдгар Оспина
Статистика матча Спортинг Кристал - Аякучо
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
9
Офсайды
2
2
Количество передач
483
309
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Robin Segura, Peru
Стадион:
Эстадио Альберто Гальярдо
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Спортинг Кристал
Аякучо
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
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Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
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3 : 2
21.05.2026
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Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 19 тур
Сьенсиано
2 : 1
23.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
01.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 16 тур
Аякучо
4 : 2
25.10.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
2 : 1
21.10.2025
Аякучо
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Аякучо
2 : 2
12.10.2025
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