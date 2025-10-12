Расписание матчей
Перу. Лига 1
Аякучо - АДТ
Аякучо - АДТ: обзор матча 12 октября 2025
Аякучо
12.10.2025, воскресенье, 21:00
Перу. Лига 1, 14 тур
2 : 2
Завершен
АДТ
25'
H. Arakaki
62'
J. Lucumí
30'
M. Da Luz
52'
M. Da Luz
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякучо - АДТ
Завершен
84'
Замена
Hernán Rengifo
️️️️➡️️
Ademar Robles
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Franco Caballero
81'
79'
Замена
N. Bazan
️️️️➡️️
Ángel Pérez
Замена
Pedro Peral
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
79'
Замена
Dylan Caro
️️️️➡️️
Hideyoshi Arakaki
78'
Красная карточка
Alonso Tamaríz
77'
Желтая карточка
D. Orue
66'
ГОЛ! 2:2!
Juan Lucumí
Пас отдал
D. Orue
62'
57'
Желтая карточка
Joao Rojas
52'
ГОЛ! 1:2!
Mauro Da Luz
Пас отдал
Карлос Кабельо
30'
ГОЛ! 1:1!
Mauro Da Luz
Пас отдал
Joao Rojas
ГОЛ! 1:0!
Hideyoshi Arakaki
Пас отдал
Juan Lucumí
25'
Замена
️️️️➡️️
Diego Ramírez
20'
Красная карточка
Manuel Ganoza
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякучо
30
Juan Valencia
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
5
Alonso Tamaríz
ЦЗ
66
Adrián De la Cruz
ЦП
30
D. Orue
(К)
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
77
Juan Lucumí
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
14
Карлос Кабельо
ЦЗ
23
John Narváez
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Fernando Bersano
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
77
Mauro Da Luz
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
28
Jhair Soto
ЦП
7
Joao Rojas
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Аякучо
1
Paolo Izaguirre
ВР
55
Brackson Leon
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
5
Carlos Correa
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
96
Pedro Peral
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
33
Royer Salcedo
ЦФ
АДТ
13
Edu Azañero
ВР
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Josué Alvino
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
28
Óscar Pinto
ЦП
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
9
Hernán Rengifo
ЦФ
31
N. Bazan
ЦФ
4-4-2
30
16
3
5
28
66
20
77
30
99
17
3-2-4-1
1
55
Дуланто
3
24
14
Кабельо
23
29
88
28
77
7
17
13
13
17
66
96
96
66
99
27
27
99
29
9
9
29
24
31
31
24
Остались в запасе
Аякучо
АДТ
1
Paolo Izaguirre
ВР
55
Brackson Leon
ЦЗ
5
Carlos Correa
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
33
Royer Salcedo
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
13
Edu Azañero
ВР
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Josué Alvino
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
28
Óscar Pinto
ЦП
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Статистика матча Аякучо - АДТ
1
2
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
7
Количество передач
198
478
Сейвы
1
0
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Информация о матче
Главный судья:
Jesus Cartagena, Peru
Стадион:
Estadio Ciudad de Cumaná, Ayacucho
Новости команд
Все
Аякучо
АДТ
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аякучо
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 12 тур
АДТ
4 : 0
27.04.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 11 тур
Кахамарка
2 : 2
18.04.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 19 тур
Сьенсиано
2 : 1
23.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
01.11.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 16 тур
Аякучо
4 : 2
25.10.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
2 : 1
21.10.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 14 тур
Аякучо
2 : 2
12.10.2025
АДТ
