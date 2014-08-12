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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Орлеан - Осер
Орлеан - Осер: обзор матча 12 августа 2014
Орлеан
12.08.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Орлеан - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
- : -
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
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Франция. Третья лига, 10 тур
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3 : 2
17.10.2026
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1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Орлеан
0 : 0
26.09.2026
Канн
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
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