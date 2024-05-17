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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Конкарно
Осер - Конкарно: обзор матча 17 мая 2024
Осер
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
4 : 1
Завершен
Конкарно
40'
А. Онаиву
63'
А. Онаиву
80'
А. Онаиву
85'
Г. Эйн
21'
Б. Муссити-Око
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Конкарно
Замена
Жубал
️️️️
А. Онаиву
86'
ГОЛ! 4:1!
Г. Эйн
85'
84'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
Замена
К. Акпа
️️️️
Д. Менса
82'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Г. Перрен
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Онаиву
Пас отдал
П. Джоли
80'
75'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Б. Муссити-Око
75'
Замена
К. Диавара
️️️️
A. Urie
Замена
К. Дануа
️️️️
Р. Равелосон
73'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Л. Синайоко
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Онаиву
Пас отдал
Р. Равелосон
63'
61'
Замена
Б. Муазан
️️️️
I. Matondo
ГОЛ! 1:1!
А. Онаиву
Пас отдал
П. Джоли
40'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Муссити-Око
Пас отдал
A. Georgen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
(К)
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
45
Isaac Matondo
(К)
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
5
Mamadou Sylla
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
7
Кандет Диавара
ЦФ
2-2-1-5
40
Де Персен
14
Менса
26
Джоли
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
97
Агузуль
45
Онаиву
28
Перрен
9
Синайоко
12
Пелленар
3-4-4
2
28
4
7
2
26
17
45
14
Ба
14
Муссити-Око
30
14
Менса
92
Акпа
92
Акпа
14
Менса
45
Онаиву
5
Жубал
5
Жубал
45
Онаиву
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
28
Перрен
90
Сумаре
90
Сумаре
28
Перрен
22
Равелосон
17
Дануа
17
Дануа
22
Равелосон
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
14
Муссити-Око
9
9
14
Муссити-Око
45
10
Муазан
10
Муазан
45
7
7
Диавара
7
Диавара
7
Остались в запасе
Осер
Конкарно
16
Донован Леон
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Maxime Pattier
ВР
5
Mamadou Sylla
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
5
Mamadou Sylla
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Осер - Конкарно
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
10
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Нарушения
19
8
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
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