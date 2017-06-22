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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Камерун - Австралия
Камерун - Австралия: обзор матча 22 июня 2017
Камерун
22.06.2017, четверг, 18:00
Кубок конфедераций, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Австралия
45+1'
Ф. Ангисса
60'
М. Миллиган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Австралия
Желтая карточка
Э. Мабука
90'
+1
Желтая карточка
С. Сиани
87'
81'
Желтая карточка
Б. Райт
79'
Замена
Д. Ирвин
️️️️
Т. Рогич
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Б. Муканджо
77'
70'
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Т. Юрич
65'
Замена
Д. Тройси
️️️️
Р. Крузе
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Миллиган
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ангисса
Пас отдал
М. Нгаду-Нгаджуй
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Франк Ангисса
ЦП
15
Себастьен Сиани
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
11
Кристиан Бассогог
ПП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Томи Юрич
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Камерун
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Жорж Манджек
ЦП
11
Оливер Бумал
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
22
Джексон Ирвин
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
15
Джеймс Джегго
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
9
Джейми Макларен
ЦФ
4-4-1-1
1
Ондоа
2
Мабука
5
Нгаду-Нгаджуй
19
Фай
4
Тейку
8
Ангисса
15
Сиани
17
Джум
11
Бассогог
8
Муканджо
10
Абубакар
3-2-1-2-2
1
Райан
20
Сейнсбери
8
Райт
2
Дегенек
5
Миллиган
3
Герсбах
13
Муй
7
Леки
23
Рогич
9
Юрич
10
Крузе
8
Муканджо
12
Экамби
12
Экамби
8
Муканджо
10
Крузе
14
Тройси
14
Тройси
10
Крузе
23
Рогич
22
Ирвин
22
Ирвин
23
Рогич
9
Юрич
4
Кэхилл
4
Кэхилл
9
Юрич
Остались в запасе
Камерун
Австралия
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
11
Оливер Бумал
ЦФ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
14
Жорж Манджек
ЦП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
10
Айдин Хрустич
АП
6
Дилан МакГован
ЦЗ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
8
Массимо Луонго
ЦП
15
Джеймс Джегго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
11
Оливер Бумал
ЦФ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
14
Жорж Манджек
ЦП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Остались в запасе
10
Айдин Хрустич
АП
6
Дилан МакГован
ЦЗ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
8
Массимо Луонго
ЦП
15
Джеймс Джегго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Камерун - Австралия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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