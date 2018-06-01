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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Австралия
Чехия - Австралия: обзор матча 01 июня 2018
Чехия
01.06.2018, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чехия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
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