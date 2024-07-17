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Лига конференций 2026/2027
Б36 Торсхавн - Ауда
Б36 Торсхавн - Ауда: обзор матча 17 июля 2024
Б36 Торсхавн
17.07.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ауда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Б36 Торсхавн - Ауда
78'
Желтая карточка
B. Tavares
Желтая карточка
S. Sólheim
76'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Б36 Торсхавн
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
17
Янн Беньяминсен
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
3
Símun Sólheim
ЦФ
11
Zean Dalügge
ЦФ
Ауда
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
7
Abiodun Ogunniyi
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
17
El Hadji Mané
ЦФ
Б36 Торсхавн
1
Бьярти Мерк
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
12
Lukas Giessing
ЦФ
Ауда
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
71
Оскар Рубенис
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
1-2-2
1
17
Беньяминсен
9
Агнарссон
33
Пшибыльски
11
3
1-2-3
1
Звиедрис
15
Босанчич
7
21
Мельникс
17
7
49
Остались в запасе
Б36 Торсхавн
Ауда
1
Бьярти Мерк
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
12
Lukas Giessing
ЦФ
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
71
Оскар Рубенис
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Остались в запасе
1
Бьярти Мерк
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
12
Lukas Giessing
ЦФ
Остались в запасе
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
71
Оскар Рубенис
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Статистика матча Б36 Торсхавн - Ауда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Ауда
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Тукумс
1 : 2
08.11.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Огре Юнайтед
1 : 4
25.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Даугавпилс
2 : 1
19.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Gundadalur, Torshavn
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