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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ауда - Б36 Торсхавн
Ауда - Б36 Торсхавн: обзор матча 10 июля 2024
Ауда
10.07.2024, среда, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Б36 Торсхавн
12'
T. Abdulrahman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ауда - Б36 Торсхавн
46'
Замена
Z. Dalügge
️️️️
B. Nielsen
ГОЛ! 1:0!
T. Abdulrahman
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ауда
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
7
Abiodun Ogunniyi
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
17
El Hadji Mané
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Б36 Торсхавн
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
17
Янн Беньяминсен
ЦП
Ауда
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
71
Оскар Рубенис
ЦП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
Б36 Торсхавн
1
Бьярти Мерк
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
23
Carl Mikkelsen
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
3
Símun Sólheim
ЦФ
11
Zean Dalügge
ЦФ
1-2-4
1
Звиедрис
15
Босанчич
7
21
Мельникс
25
49
7
17
1-2-1
1
16
Эгилссон
7
17
Беньяминсен
9
Агнарссон
7
11
11
7
Остались в запасе
Ауда
Б36 Торсхавн
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
71
Оскар Рубенис
ЦП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
23
Carl Mikkelsen
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
3
Símun Sólheim
ЦФ
Остались в запасе
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
71
Оскар Рубенис
ЦП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
Остались в запасе
1
Бьярти Мерк
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
23
Carl Mikkelsen
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
3
Símun Sólheim
ЦФ
Статистика матча Ауда - Б36 Торсхавн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ауда
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Тукумс
1 : 2
08.11.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Огре Юнайтед
1 : 4
25.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Даугавпилс
2 : 1
19.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Ķekavas stadions, Kekava
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