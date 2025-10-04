Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Атромитос
Панатинаикос - Атромитос: онлайн-трансляция 04 октября 2025
Панатинаикос
04.10.2025, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 6 тур
- : -
Не начался
Атромитос
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панатинаикос - Атромитос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Панатинаикос
Атромитос
«Панатинаикос» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
Вчера, 19:50
Вчера, 19:50
«Панатинаикос» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 7.50
Вчера, 08:33
Вчера, 08:33
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
15 августа, 00:36
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
14 августа, 19:50
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
12 августа, 14:14
12 августа, 14:14
«Панатинаикос» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
Вчера, 19:50
«Панатинаикос» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 7.50
Вчера, 08:33
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
12 августа, 14:14
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
22 декабря 2024, 21:43
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая 2024, 08:35
3 мая 2024, 08:35
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая 2024, 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
22 октября 2023, 20:43
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
Греция. Суперлига
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Последние матчи
Панатинаикос
Атромитос
Лига Европы, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 1
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 2 раунд
Рейнджерс
2 : 0
22.07.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 1
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 2 раунд
Рейнджерс
2 : 0
22.07.2025
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Атромитос
0 : 0
10.05.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
1 : 4
03.05.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 4 тур
Атромитос
1 : 1
26.04.2025
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 0
13.04.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
0 : 1
07.04.2025
Астерас
