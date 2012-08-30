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Ньюкасл - Атромитос
Ньюкасл - Атромитос: обзор матча 30 августа 2012
Ньюкасл
30.08.2012, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атромитос
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Статистика матча Ньюкасл - Атромитос
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Матчи команд
Ньюкасл
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Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 1
07.11.2026
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0 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
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Ньюкасл
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17.10.2026
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3 : 0
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Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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